Международный конкурс чтецов Священного Корана в Казани дал старт основным торжествам в честь 1100-летия

Сегодня, 16 шавваля (17 мая), в Казани состоялось торжественное открытие Международного конкурса чтецов Священного Корана. Конкурс организуется в рамках международной программы «Казань – Молодёжная столица ОИС 2022» и является первым из основных мероприятий празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В конкурсе принимают участие свыше 20 иностранных участников и свыше 20 представителей регионов России.

Международный Конкурс чтения Священного Корана проходит при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Организаторами являются Правительство Республики Татарстан и Молодежный форум ОИС совместно с Академией молодежной дипломатии, Татарстанским республиканским молодежным общественным фондом «Сэлэт», Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и Ассоциацией предпринимателей-мусульман Российской Федерации.

Сегодня с приветственным словом к собравшимся обратились муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. “Казань в этом году стала Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества. Это большой конкурс, который проводится для стран-участниц ОИС. Но впервые в истории в нем приняла участие страна-наблюдатель ОИС, которой является Россия. Благодаря активности Татарстана, Казань прошла все конкурсные процедуры. Символично, что это происходит в год 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Череду разных мероприятий в рамках этого статуса начал Международный Конкурс Священного Куръана. Сегодня мы приняли участников из 23 стран», – сказал министр.

Камиль хазрат, обращаясь к участникам на арабском языке, рассказал им об истории принятии ислама в Волжской Булгарии, познакомил с легендой о трех сподвижниках, отметил роль Казани и татарской богословской мысли в развитии мировой мусульманской культуры. “Татары – народ, который первым в мире среди мусульман в 1803 году напечатал Куръан, – напомнил он. – В мусульманских кругах есть такая фраза: “Куран ниспослан в Мекке и Медине, прочитан в Египте, написан в Стамбуле, а напечатан в Казани”. Муфтий хазрат, пожелав всем участникам успехов в двухдневных соревнованиях.

Оценивать участников будет международная судейская коллегия под председательством Шейха Маъмун Шаабан Халил ар-Рави – главы Комитета по Корану правителя Объединенных Арабских Эмиратов. В состав жюри вошли также муфтий, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, имам-хатыб Большой мечети Чамлыджа Исхак Даныш (г. Стамбул, Турция), руководитель Управления фетв Международной исламской академии фикха (IIFA) доктор Мухаммад Мустафа Шуайб (г. Джидда, Саудовская Аравия), член Президиума по делам религий Турецкой Республики, Совета по обзору и декламации мусхафов Корана Йашар Джухадар.

В ходе общения с журналистами председатель жюри Шейх Маъмун ар-Рави ознакомил участников конкурса с порядком оценивания, назвав главной особенностью конкурса оценку с научной точки зрения. “Красивый голос – это дар от Аллаха. Основным преимуществом является знание Корана наизусть и правильное чтение. Отдельный балл за красивый голос не присуждается, он будет учитываться только при равенстве баллов между двумя участниками», – сказал председатель жюри.

По итогам конкурса жюри выберут 3 лучших чтецов Корана среди мужчин и 3 чтецов Корана среди женщин. Победители будут награждены премией Президента Республики Татарстан, призеры – техникой Apple. Также будет определен обладатель специального приза от Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации.

Прослушивание выступлений участников конкурса началось сегодня после полуденного намаза и продолжится завтра. Конкурс проходит в Большом зале гостиницы «Релита».

dumrt.ru