“Гордость Самарского региона”: школа «Яктылык» отметила 25-летие

Одним из ярких представителей передачи татарских традиций является гордость Самарского региона – школа «Яктылык», которая отмечает свой 25-летний юбилей.

16 мая состоялся праздничный концерт в Доме Культуры «Заря», где собралось множество гостей поздравить с этим знаменательным событием, поддержать и выразить слова благодарности.

В торжественном мероприятии приняли участие также президент СРТОО «Дуслык» Фахрутдин Канюкаев и вице-президент Минахмет Халиуллов.

Среди почётных гостей присутствовали заместитель министра образования и науки Республики Татарстан (МО и Н РТ) Минзалия Закирова, заместитель главы г.о. Самара, руководитель Департамента образования Администрации г.о. Самара Илья Осипов, ведущий консультант сектора межрегионального сотрудничества и зав. сектором межрегионального сотрудничества МО и Н РТ Альфия Ахатова и Гулия Мусина, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, директор МБОУ “Татарская Гимназия №2 При КФУ” Рамиль Гайнуллин и многие другие.

Первым директором стала Дашкина Харида Габтулзяновна – отличник просвещения, заслуженный работник образования Российской федерации и Республики Татарстан. В 1989 г. благодаря её настойчивости и целеустремлённости была открыта татарская воскресная школа на базе вечерней школы. Именно она положила начало изучению родного татарского языка в Самаре и дала жизнь школе «Яктылык», что в переводе на русский язык означает «свет».

Татарский язык в школе изучают с 1 класса. Сегодня родной язык и историю татарского народа здесь изучают 596 учеников, работают 38 педагогов. В 2021 году школа выпустила 33 обучающихся 9 из которых получили медали за особые успехи в обучении. Ежегодно обучающиеся школы становятся победителями, призёрами, дипломатами олимпиад, конкурсов, чемпионатов, в том числе и международных уровней. В 2013 году школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России». В 2015 – лучшей школой г.о. Самара в номинации «Школа активного гражданина». В 2021 году победитель Всероссийского конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по этнокультурному образованию.

Особой гордостью является этнографический музей «Мирас» («Наследие») и театр народного танца «Йолдыз».

В фойе звучали звучали татарские мелодии в исполнении «Духового оркестра» Марка Когана – обладателя Гранта Правительства Самарской области за программу «Виртуозы Самарской губернии», лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, а в память о важном событии была организована фотозона, где можно было сразу получить на память магниты со своим изображением.

В самом начале концерта отметили и поприветствовали всех, кто стоял у истоков возрождения татарского образования в конце 80-х годов и помогает по сей день.

Открыл праздничный концерт приветственным словом председатель думы г. о. Самара Алексей Дёгтев. Гость вручил подарки школе и отметил, что уже заканчивается работа правительской документации и в ближайшее время начнётся реконструкция нового корпуса, а также наградил знаком городской думы г.о. Самара «За патриотическое воспитание» Талип хазрата Яруллина.

«Спасибо организаторам, спасибо Харида апа, которая начинала эту школу, хотела и претворила в жизнь. Помощникам тоже огромная благодарность, что взялись и создали эту школу. Сейчас мы видим результат – 25 лет школе.

Дай Аллах видеть успехи наших детей, чтобы они учились, получали не только знания и культуру, но вышли из стен этих школ настоящими людьми, которые будут любить свою родину, своих близких, своё окружение. В будущем приведут своих детей и внуков в эту школу, где также получат хорошие знания и образование. Ещё раз с праздником!» – поприветствовал гостей Талип хазрат Яруллин.

Харида Дашкина выразила слова благодарности всем и в первую очередь нынешнему директору школы Радику Газизову: «Я уверена. что школа «Яктылык» и дальше будет развиваться, будет ещё больше желающих учиться. Всех люблю, уважаю, помню, знаю и очень скучаю по вам».

Очень много приветственных слов и благодарностей звучало в этот вечер: от директора школы «Яктылык» Радика Газизова, заместителя главы городского округа Самара, руководителя Департамента образования Администрации г.о. Самара Ильи Осипова. От имени Департамента образования был подарен денежный сертификат на развитие школы и награждён Почётной грамотой за вклад в развитие образования Радик Газизов. Благодарственными письмами был награждён весь педагогический коллектив школы.

Делегация Республики Татарстан после приветственного слова вручили подарки учителям от «Всемирного конгресса татар». Ильгиз Халиков поздравил руководство школы, ее преподавателей, учащихся и родителей с профессиональным праздником от имени Заместителя Премьер-министра, Председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, и совместно с заместителем министра образования и науки РТ Минзалией Закировой вручил школе сертификат на сумму 1 миллион рублей от имени Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Звучал гимн татарского языка «И туган тел..» Габдуллы Тукая. Зал стоя, дружно пел всем известные строки. Яркие костюмы, неповторимые номера вызывали разные эмоции. Живое исполнение, красивые голоса, проникновенные песни.

Организация и режиссура Альфии Сулеймановой, интересные идеи Асии Сайфутдиновой, Васимы Фадеевой и Альфии Сулеймановой, профессионализм хореографов Рашида Гизатулина, Алии Суриной и Альсини Давлетбаевой, преподавателя по вокалу Алины Шамсутдинвой, видеосюжеты собранные учениками школы: Алии Гиматдиновой, Равиля Вахитова, Амира Кантеева, Рушана Юсупова и Ильнура Сулейманова, слаженность и сплочённость команды сделали концерт впечатляющим и масштабным.

«Великолепный концерт! Благодарим за приглашение! Нас переполняют самые лучшие эмоции! Очень добрый концерт. Столько традиций! Так всё хорошо сделано! Прекрасные танцы, песни. Всё на высоком уровне! Как много групп и детей. Все – дети, костюмы были очень «аккуратные», – отзывается Юлия Кившенко, доцент кафедры хореографии, кандидат педагогических наук, с ученым званием «доцент» СГИК.

Представители СГИК отметили яркий танец выпускников “Зяке,зяке”, необычность, чёткость и профессионализм исполнения в танце «Летние каникулы» режиссёра-постановщика Рашида Гизатулина.

Дети школы «Яктылык», по словам гостей, были “живые”, настоящие, очень эмоциональные. От них исходило тепло и много любви. Все очень прониклись культурой, для представителей других национальностей всё было понятно даже на татарском языке.

«Мы раскрыли татар этнически со всех сторон – всё смотрелось на одном дыхании. У каждого номера была своя идея и задача донести её до зрителя.

Выражаю благодарность всем родителям. Дети молодцы! Я довольна! Те моменты, которые нужно отработать, они отработали. Дети настроились и выложились по максимуму. Порадовали меня.» – говорит Алия Сурина, руководитель народного театра танца «Йолдыз».

Ярким завершением вечера и очередным подарком Республики Татарстан стало выступление группы «Казан Егетлэре».

Фото, репортаж: Айгуль Минастинова

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