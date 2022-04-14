В Казани обсудят вопросы возрождения традиций духовной культуры

Эксперты, педагоги, руководители творческих коллективов, ведущие исследователи и известные исполнители произведений духовного наследия обсудят вопросы, связанные с сохранением, изучением и возрождением традиций духовной культуры, произведений устного народного творчества и книжного наследия, а также с исполнительской традицией в ее современном состоянии. Обсуждение пройдет 14 апреля на круглом столе «Богослужение и музыка в татарской духовной культуре».

Встреча состоится в рамках межрегионального конкурса исполнителей произведений духовного наследия «Илаһи моң», организованного в стенах Российского исламского института.

В этом году в конкурсе приняли участие представители Казани и 17 районов республики. Также поступили заявки из регионов России, таких как Иркутская, Кировская, Ульяновская области, Чувашская Республика, а также Москва. Всего отборочная комиссия приняла более 130 заявок.

По словам директора ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтаховой, число желающих принять участие в проекте выросло в сравнении с прошлым годом.

«Примечательно, что возрастает интерес к мусульманским традициям песнопения среди населения. Это особенно значимо в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», — уверена она.

Финалисты проекта примут участие в заключительном гала-концерте, который станет частью торжественных мероприятий по празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Конкурс «Илаһи моң» направлен на формирование в обществе культуры межнациональных отношений. Он призван транслировать богатое культурное историческое наследие и способствовать развитию традиционных духовных ценностей.

tatar-inform.ru