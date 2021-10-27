В Казани презентовали книгу и видеоролик, посвященные истории развития татарского этноса

В Казани состоялась презентация уникального анимационного ролика «Татары: единство в разнообразии» и книги «Татары в переписях населения», подготовленных Институтом истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук РТ ко всероссийской переписи населения 2020–2021 годов.

«Идея ролика — продемонстрировать, что служит символом единства татар; для нас было важно показать, что именно объединяет татар по всему миру, — заявил на пресс-конференции в ИА „Татар-информ“ заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук Бахтияр Измайлов. — В результате социологических опросов сотрудники нашего института выяснили, что для большинства российских татар, например, основные критерии единства — это общность происхождения, язык, культура и, конечно же, Татарстан. В нашем видеосюжете представлены основные „стержни“ татарской этнической общности, мы постарались описать, как эти „стержни“ формировались и развивались. Кроме того, мы хотели подчеркнуть, что, несмотря на то, что татары проживают в самых разных уголках России и планеты, каждый татарин ощущает единство своего народа».

В видеосюжете, служащем своеобразной презентацией книги, освещается краткая история татар, рассказывается об основных событиях в культурной, научной и духовной жизни великого тюркского народа. Сама книга повествует о жизни татар со средневековья до наших дней, описывает демографические процессы и динамику численности татарского этноса.

«На фоне проведения нынешней всероссийской переписи населения люди часто задумываются, для чего вообще нужна перепись и с какой целью ее проводят, — пояснил ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук Алексей Бушуев. — В своей книге „Татары в переписях населения“ мы решили в простой и популярной форме рассказать о том, что такое „перепись“, когда проходили предыдущие подобные мероприятия и как учитывалась численность и движение населения в разные исторические периоды. Мы стремились показать путь демографического развития татарского народа на протяжении достаточно длительного времени: с середины 16 века до века 21».

Книгу «Татары в переписях населения» в формате PDF можно бесплатно скачать на сайте Института истории им. Ш. Марджани. Текст доступен всем желающим.

tatar-inform.ru