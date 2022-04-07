В Казани презентуют путеводитель по Волге

8 апреля в 17 часов в Национальном музее Республики Татарстан состоится презентация книги «Вдоль берегов великих рек. Путеводитель по Средней Волге и Нижней Каме». Книга вышла в 2022 году в Ульяновске и рассказывает о 70 местах Волго-Камья, которые просто нельзя не посетить, путешествуя вдоль рек.

Красота Самарской Луки, Сенгилеевских гор и Камского Устья, уникальные памятники Свияжска и Болгара, множество других живописных мест – всё это есть в издании. Автор рассказывает о тайнах старины, о местных легендах и преданиях. Путеводитель заинтересует экскурсоводов, работников турфирм, учёных, краеведов, сотрудников музеев, студентов и просто любителей истории.

Автор издания – Евгений Бурдин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культурологии Ульяновского государственного педагогического института, заместитель директора Института истории и культуры имени Карамзина. Он написал научно-популярные книги «Волжская Атлантида: трагедия великих рек», «По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье», «Рыбацкая доля. История рыболовства на Средней Волге и Нижней Каме».

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