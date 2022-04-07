В Магнитогорске прошел конкурс  творчества и красоты «Кызлар йолдызлар»

27 марта в фойе Дома дружбы народов было шумно. Звучали взрослые и детские голоса и по залу порхали девчушки в разноцветных платьицах и костюмчиках. Царила праздничная суета – все собрались на конкурс творчества и красоты «Кызлар йолдызлар» («Девочки-звездочки»).

И вот ведущие Альбина Гафарова и Лиана Габдрахманова объявили о начале и представили зрителям жюри, в состав которого вошли: победительница конкурса «Супер эни-2020» – Алсу Ардиванова, «Супер эни-2021 – Альфия Уржумцева, финалистка областного конкурса «Татар кызы-2018» Илина Канбекова, Заслуженные работники культуры РТ Ильяс Гафаров и Кадрия Исхакова – руководитель отдела татарской культуры, которая была выбрана председателем жюри.

Первый конкурс – «Интервью» оказался самым волнительным, ведь девочкам надлежало выйти в центр зала и рассказать о себе, своей семье и увлечениях. И хотя возраст участниц колебался от 7 до 12 лет, все они прекрасно справились и с волнением, и с поставленной задачей.

Вспомните строки из сказки А.С. Пушкина: «Я ль на свете всех милее?» В конкурсном задании «Ах, какая я красивая» каждой участнице необходимо было назвать свои самые прекрасные черты, увидеть свою индивидуальную красоту и суметь это проговорить на публике, глядя в зеркальце. Непростая задача, не находите? Однако, все девочки справились, совладав с волнением.

В конкурсном задании «Модница» участницы создавали образ модницы – 2022 при участии подружек-моделей. Можно было использовать бусы, заколки, помады, сумочки, платочки. А следом «юные художницы» с закрытыми глазами рисовали на бумаге кота. Разумеется, было весело всем, особенно зрителям.

К следующему конкурсу участницы готовились заранее и на суд зрителей представили творческие номера. Порадовали и удивили все! Исполняли песни и читали стихи – Милана Галиуллина, Адиля, Асия и Василя Гафаровы, Милана Уржумцева. Алсу Ардиванова исполнила с подругами сложный акробатический номер, а Дарина Заятдинова – танцевальную композицию в стиле «Черлидинг». И все заслужили дружные аплодисменты зала.

Интеллектуальный конкурс «Блиц-опрос» проходил в высоком темпе и требовал максимальной собранности. Каждая участница отвечала на целый ряд вопросов разной тематики, а жюри оценивало оригинальность ответов, эрудированность и быстроту реакции.

Во время конкурса наши участницы-мастерицы представили именные браслеты из букв имени и разноцветных бусин, изготовленные собственными руками на мастер-классе, который провела для них ранее Лиана Габдрахманова.

И вот все конкурсные задания позади, ведущие поблагодарили юных участниц конкурса за радость, за особое весеннее настроение, которое они сумели привнести в этот день, за таланты и смекалку.

А следом мальчики танцевального ансамбля «Дулкын» подарили девочкам танец, участники ансамбля «Раушан» – песню, Ильфат Тучибаев – стихотворение и каждой участнице были вручены цветы.

И вот торжественный момент – жюри объявляет результаты конкурса. И самое главное – отмечены были абсолютно все конкурсантки, ведь так сложно было выбрать из разновозрастной группы замечательных участниц – самую-самую! И потому каждая получила приз и диплом об участии.

Самой креативной была названа Милана Галиуллина, талантливой – Асия, артистичной – Василя и стильной – Адиля Гафаровы, спортивной – Алсу Ардиванова, творческой – Милана Уржумцева, а приз зрительских симпатий достался Дарине Заятдиновой.

Особо хочется отметить активных зрителей, пришедших поддержать наших конкурсанток. Среди них одноклассники, друзья со двора, подружки, и, конечно, родственники всех поколений. Их аплодисменты помогали справляться с самыми сложными заданиями.

Мы ждем следующего года и новых участниц – с интересными идеями, умных, красивых и талантливых!

Методист отдела татарской культуры Дома дружбы народов

Лия Ахметзянова