В Казани прошла научная конференция к 165-летию Г. Баруди

Сегодня, в 14-й день месяца Раджаб (15 февраля), в Казани прошла республиканская научно-практическая конференция «Вклад татарских богословов в сохранение и изучение наследия Пророка саллаллаху галяйхи ва саллям». Научное собрание было посвящено 165-летнему юбилею со дня рождения выдающегося татарского богослова, педагога и просветителя Галимджана Баруди и предстоящему 1100-летию принятия Ислама в Волжской Булгарии. Организаторами мероприятия выступили региональная благотворительная общественная организация “Культурно-просветительский центр ”Иман” Республики Татарстан и Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ.

В работе конференции приняли участие известные ученые, религиозные и общественные деятели, люди, интересующиеся историей развития татарского богословия и мусульманской мысли, меценаты, а также шакирды и преподаватели Российского исламского института и медресе им.1100-летия принятия ислама. Они поделились своими научными изысканиями о трудах Галимджана Баруди, Габденнасыйра Курсави, Гатауллы Баязитова, Шайхелислама Хамиди, об их вкладе в сохранение и изучение религиозного наследия. Кроме того, участники смогли ознакомиться с деятельностью культурно-просветительского центра «Иман», издательства «Иман» и Апанаевского медресе. Здесь была организована выставка поделок школьников.

Местом проведения конференции не случайно было выбрано медресе Апанаевской мечети. Галимджан Баруди обучался здесь с 1862 по 1875 годы и сам же преподавал. После этого он уехал в Среднюю Азию. Затем, вернувшись в Казань, вместе с отцом основал и возглавил медресе “Мухаммадия”, воспитал много учеников, написал учебники. Стоит отметить, что среди шакирдов Галимджана хазрата Баруди — не только татары, но и представители других мусульманских народов, в том числе арабы.

О выдающейся, широкомасштабной и уникальной личности Галимджана Баруди в своем выступлении первым рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. “Галимджана хазрата изучают и знают далеко за пределами России. Среди известных и уважаемых современных зарубежных ученых есть даже его ученики. Например, Абдуррауф Джума — доктор Аль-Азхара и Ибрахим Мурейхи — казый шариатского суда Бахрейна и шейх Накшбандийского тариката являются учениками учеников Баруди. Ибрагим Мурейхи подготовил трехтомный труд “Иджазы казанских ученых”, которая увидит свет в этом году. В ней приведены цепочки передачи знаний, по которым мы можем изучать многих татарских ученых. Так, например, Галимджан хазрат прочитал тафсир Джалалейна у Марджани хазрата и получил от него иджазу. Абдулджалиль Дур-Димашки читал “Кутубе ситтэ” у Галимджана хазрата и получил от него иджазу. О наших ученых нужно говорить больше, распространять их труды и знания. Они для нас пример”, – отметил в своем выступлении Камиль хазрат.

Руководитель комитета татарских краеведов Исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Бурганов, выразив слова благодарности организаторам конференции, сообщил, что занимается изучением жизни и деятельности Галимджана Баруди с 1995 года и высказал предложения по проведению научных конференций в честь 1100-летия принятия ислама.

С официальным приветствием также выступили заместитель руководителя префекта территории «Старый город» Раннур Шарипов, начальник отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации Айдар Шагимарданов.

После приветственных речей с содержательными докладами о трудах татарских богословов выступили ученые Российского исламского института, Института истории АН РТ.

Открытием конфенции стала презентация нового издания — труда Галимджана Баруди «Первая книга из сорока хадисов, идущих один за другим», вышедшего в издательстве «Иман». Имам-хатыйб Апанаевской мечети, руководитель культурно-просветительского центра «Иман», кандидат исторических наукНияз хазрат Сабиров перевел эту книгу с арабского на современный татарский литературный язык и дал некоторым хадисам комментарии. Этот сборник содержит 160 хадисов.

Декан теологического факультета, кандидат исторических наук Габдулла Шангараев ознакомил с деятельностью татарского религиозного деятеля Гатауллы Баязитова (1847-1911), руководитель Центра подготовки хафизов Куръана имени Усмана бин Гаффана при КИУ, доктор исламских наук Габдерашид хазрат Фаизов выступил с содержательным докладом о тафсирах Куръана на татарском языке, изданных до революции 1917 года. Он отметил, что Галимджан Баруди в своем журнале “Ад-Дин валь-Адаб” также публиковал комментарии к сурам Куръана. Доктор исторических наук Файзулхак Ислаев отметил: “В начале XX века эпоху татарского ренессанса заложили татарские имамы. Самая яркая звезда из них — Баруди. В мае 1918 года мусульмане провели съезд в Москве, на котором впервые муфтия избрали сами мусульмане. Они выбрали Галимджана хазрата Баруди муфтием, как самого авторитетного религиозного деятеля”.

О жизненном пути Галимджана хазрата Баруди и его трудах на религиозно-просветительском пути рассказал преподаватель медресе имени 1000-летия принятия ислама Равиль хазрат Бикбаев. “Галимджан хазрат был одним из тех ученых, которые имели широкие взгляды, не подвергались влилянию религиозных течений или групп. Поэтому изучать его жизнь и деятельность, делать выводы из его творческой судьбы и трудов очень важно для татарского народа. Он всегда был рядом с народом и даже в журнале “ад-Дин валь-Адаб” обращал внимание на то, какие вопросы важны для народа при толковании Куръана или хадисов. Например, когда в начале XX века стал распространяться голод, опубликовал много статей о важности благотворительности и пожертвований”, – сказал Равиль хазрат и дал обзор фетвам известного татарского религиозного деятеля, вышедшим в дореволюционной татарской периодической печати.

Конференция завершилась научно-исследовательским выступлением учащейся VIII класса Высокогорской СОШ № 4 имени Галимзяна Баруди Язгуль Файзрахмановой по творчеству ученого и просмотром специально подготовленной видеопрезентации.

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