В Альметьевске открывается выставка Зухры Салаховой “Лес”

На этой неделе в общественном центре “Алмет” откроется выставка “Лес” Зухры Салаховой. Работы татарской художницы – это диалог воображения художницы, фольклорных образов и сюжетов из татарских сказок, легенд Поволжья. Объемные произведения, скрупулезные вышивки, графика, выполненная в технике ручной печати на текстиле, коллажи со вставками вязаных объектов и обращение к традиционным татарским орнаментам определяют не только эстетические рамки рассуждения, но и географические.

Выставка “Лес” откроет серию культурных проектов, подготовленных креативной командой SAMPLE и концертным агентством Moscow Nights при поддержке благотворительного фонда “Татнефть”. В течение года в Альметьевске также запланированы выставка художницы и скульптора Саши Фроловой, междисциплинарный выставочный проект, посвященный переосмыслению темы нефти и природных ресурсов в российском и зарубежном искусстве, и ряд других культурных событий.

Где: общественный центр “Алмет”, Альметьевск, ул. Ленина, д. 69а

Когда: 20 февраля – 30 апреля

Вход по QR-кодам или ПЦР-тестам.

Вернисаж: 19 февраля в 16:00