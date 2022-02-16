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Мэрия Казани открывает новую детскую татарскую театральную студию

Мэрия Казани открывает новую детскую татарскую театральную студию

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.02.2022 0 4

В связи с этим приглашает школьников на кастинг, который состоится 26-27 февраля. В этой студии юные актеры смогут развить себя в личностном, профессиональном и творческом плане, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Главная особенность – возможность бесплатного посещения данной студии для каждого учащегося. Все финансовые, организационные расходы берет на себя Мэрия Казани.

В студии «Апуш» смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья. Презентация первого спектакля запланирована на 1 июня.

idel-tat.ru

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