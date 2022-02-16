В Альметьевске прошел конкурс на правильное чтение намаза

Впервые в Альметьевске прошел конкурс на правильное совершение намаза по ханафитскому мазхабу. Мероприятие состоялось в мечети «Нурлы» Агропоселка.

Четырнадцать имамов городских мечетей продемонстрировали свои знания на практике – как правильно провести коллективный намаз в 2 ракаата по ханафитскому мазхабу. Компетентное жюри оценивало правильное произношение камата, намерения на намаз, проведение самого намаза, а также тасбихи – возвеличивание Всевышнего после намаза и завершение чтением дуа. Жюри возглавил главный мухтасиб города Казани Рустам хазрат Валиулин. Он отметил, что Альметьевский мухтасибат является инициатором многих интересных проектов и этот конкурс не стал исключением.

– У нас в Татарстане есть опыт проведения подобных конкурсов в основном среди молодежи, но среди имам-хатыйбов в Альметьевске такое мероприятие проводится впервые. Если какой-нибудь мухтасибат решит у себя провести этот конкурс, естественно, мы со своей стороны готовы помочь и поддержать это начало, – подчеркнул Рустам хазрат Валиулин.

По словам конкурсантов, это состязание еще больше объединило имамов и придало уверенность в том, что они совершают намаз правильно, согласно ханафитскому мазхабу.

– Ханафитский мазхаб является основной богословской школой в Татарстане и мы – мусульмане должны придерживаться одного мазхаба. Если каждый начнет выдвигать свое видение, то начнутся разногласия, – отметил имам мечети «Марс» Нижней Мактамы Амир хазрат Усманов.

По результатам конкурса первое место занял имам мечети «Марс» Нижней Мактамы Амир хазрат Усманов, второе – имам первой махалли Нияз хазрат Минсабиров и третье – заместитель имама мечети Бигаш Разыйф хазрат Фатхуллин.

– Будучи мухтасибом и казыем этого региона я очень доволен работой своих имамов. Сегодня имам Нижней Мактамы, первого прихода и мечети Бигаш заняли призовые места. Я также доволен работой и остальных приходов, пусть Всевышний будет доволен ими. Они показали правильное совершение намаза, – прокомментировал в завершении мероприятия имам-мухтасиб Альметьевского района Исмагил хазрат Сингатуллин, отметив, что эти имамы являются примером для молодежи.

Исмаил хазрат также отметил, что подобные конкурсы будут проводиться и среди имамов сельских мечетей, а также прихожан.

dumrt.ru