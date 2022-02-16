Симфонический оркестр Татарстана исполнит в Дубае музыку композиторов республики

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан (ГАСО РТ) под управлением народного артиста России Александра Сладковского выступят на фестивале Symphonic Middle East в Дубае и исполнят произведения татарских композиторов, сообщили в пресс-службе оркестра.

В первый вечер фестиваля, 20 февраля, концерт откроет сюита для оркестра «Симфонические танцы» народного артиста России и Республики Татарстан Рашида Калимуллина. Солист — лауреат международных конкурсов, обладатель первой премии и золотой медали XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин.

Второй фестивальный вечер начнется с сюиты из всемирно известного балета «Шурале» видного татарского композитора, основоположника национального балета Фарида Яруллина.

Третий вечер Symphonic Middle East обещает быть самым насыщенным. ГАСО РТ исполнит «Восточный балет» Салиха Сайдашева, основоположника татарской профессиональной музыки, объединившего опыт первых народных татарских композиторов, их многовековые традиции.

Также для гостей фестиваля прозвучит увертюра народного артиста СССР, основателя Казанской консерватории Назиба Жиганова и дирижера Фуата Мансурова. Оркестр исполнит и праздничную увертюру «Нардуган» молодого татарстанского и российского композитора Эльмира Низамова. Солистом вечера станет заслуженный артист России Никита Борисоглебский.

rt-online.ru