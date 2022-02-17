Василь Шайхразиев прибыл в Хабаровск

В эти минуты заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев прибыл в Хабаровск. В аэропорту “Новый” Вице-премьера РТ встретили директор АНО “Дальневосточный конгресс татар”, член Национального совета Всемирного конгресса татар Р.Ш. Абдуллин; председатель Хабаровской городской национально-культурной автономии татар “Хабар” С.И. Туктаров.

Напомним, завтра, 18 февраля здесь состоится окружное выездное заседание совета татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа. Сегодня, 17 февраля, В.Г. Шайхразиев встретится с Губернатором Хабаровского края М.В. Дегтярёвым.