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Василь Шайхразиев прибыл в Хабаровск

Василь Шайхразиев прибыл в Хабаровск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.02.2022 0 8

В эти минуты заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев прибыл в Хабаровск. В аэропорту “Новый” Вице-премьера РТ встретили директор АНО “Дальневосточный конгресс татар”, член Национального совета Всемирного конгресса татар Р.Ш. Абдуллин; председатель Хабаровской городской национально-культурной автономии татар “Хабар” С.И. Туктаров.

Напомним, завтра, 18 февраля здесь состоится окружное выездное заседание совета татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа. Сегодня, 17 февраля, В.Г. Шайхразиев встретится с Губернатором Хабаровского края М.В. Дегтярёвым.

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