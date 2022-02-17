В Карши чествовали Мусу Джалиля

Кашкадарьинский областной татаро-башкирский национальный культурный центр при поддержке средней общеобразовательной школы №15 города Карши провел акцию, посвященную 116-й годовщине со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля.

Участникам мероприятия была предложена презентация доклада директора центра Фирюзы Ихсановой «Зульфия и Муса Джалиль: поэты, воспевшие любовь к Родине». Слайды были посвящены жизни и творчеству великого сына татарского народа Мусы Джалиля и великой дочери узбекского народа – поэтессы Зульфии, внесших большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Танцы народов мира, исполненные юными дарованиями Самирой и Диёрой Ибрагимовыми, татарские народные песни в исполнении самодеятельных артистов Ильдара Рахматуллина и Фархада Хамидова вызвали живой отклик аудитории мероприятия.

Интерес снискали также выступления Тамары Исакуловой, Дилнуры Махмадалиевой, Асили Бахтиёровой, Ясмины Тошниёзовой, прочитавших стихи Мусы Джалиля на русском языке в рамках литературной композиции «Дети – цветы земли».

В исполнении Рината Валеева и Ибрагима Тимурова прозвучали лирические строки стихотворения Мусы Джалиля «Чишмә».

Ф. Ибрагимова

г. Карши, Узбекистан