В Казани пройдет конференция «Язык, общество и информационные технологии»

I Всероссийская научно-практическая конференция «Язык, общество и информационные технологии» – «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр» организована согласно плана мероприятий, реализуемых в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Года цифровизации в Республике Татарстан.

Конференция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Белем.ру»

совместно с Общественной Палатой Республики Татарстан, Академией Белем, Некоммерческой организацией «Фонд развития Татнета», МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16» Приволжского района г.Казани при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Мероприятие пройдет 19-20 февраля 2022 года.

Конференция посвящена актуальным вопросам развития личности, общества, культуры, языка и особенностей коммуникации в условиях развития информационных и цифровых технологий.

Цель конференции – выявление, обсуждение и выработка решений по проблемам

современного общества, культуры и языков в условиях развития информационных и цифровых технологий.

В конференции принимают участие общественные деятели; научные и педагогические

работники; аспиранты, студенты, обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций, а также заинтересованные представители муниципальных и общественных организаций.

Программа конференции включает следующие научные направления:

1. Взаимодействие языков в современном информационном мире.

2. Диалог языков и культур в современном обществе.

3. Язык и речь в сети Интернет.

4. Массовая коммуникация в информационном медиапространстве.

5. Инновационные технологии в изучении и преподавании языка и литературы.

6. Проблемы информационной и лингвистической безопасности.

7. Медиакультура и литература в информационном обществе.

8. Психологические аспекты виртуального взаимодействия личности и общества.

9. Проблематика современного переводоведения.