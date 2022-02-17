В Казани пройдет конференция «Язык, общество и информационные технологии»

I Всероссийская научно-практическая конференция «Язык, общество и информационные технологии» – «Тел, җәмгыять һәм мәгълүмати технологияләр» организована согласно плана мероприятий, реализуемых в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Года цифровизации в Республике Татарстан.
Конференция проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Белем.ру»
совместно с Общественной Палатой Республики Татарстан, Академией Белем, Некоммерческой организацией «Фонд развития Татнета», МБОУ «Татаро-английская гимназия № 16» Приволжского района г.Казани при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
Мероприятие пройдет 19-20 февраля 2022 года.
Конференция посвящена актуальным вопросам развития личности, общества, культуры, языка и особенностей коммуникации в условиях развития информационных и цифровых технологий.
Цель конференции – выявление, обсуждение и выработка решений по проблемам
современного общества, культуры и языков в условиях развития информационных и цифровых технологий.
В конференции принимают участие общественные деятели; научные и педагогические
работники; аспиранты, студенты, обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций, а также заинтересованные представители муниципальных и общественных организаций.
Программа конференции включает следующие научные направления:
1. Взаимодействие языков в современном информационном мире.
2. Диалог языков и культур в современном обществе.
3. Язык и речь в сети Интернет.
4. Массовая коммуникация в информационном медиапространстве.
5. Инновационные технологии в изучении и преподавании языка и литературы.
6. Проблемы информационной и лингвистической безопасности.
7. Медиакультура и литература в информационном обществе.
8. Психологические аспекты виртуального взаимодействия личности и общества.
9. Проблематика современного переводоведения.