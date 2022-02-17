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В Прокопьевске презентовали книгу «Историческая судьба татар Кузбасса»

В Прокопьевске презентовали книгу «Историческая судьба татар Кузбасса»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 17.02.2022 0 3

В центре татарской культуры «Яшьлек» г. Прокопьевска состоялась презентация книги «Историческая судьба татар Кузбасса» под редакцией краеведа-исследователя Анвара Айсеевича Аширова. Книга рассказывает о жизни и быте татар, населяющих Западную Сибирь. Один из соавторов книги общественный и религиозный деятель прокопчанин Салават Лабибович Кучумов посвятил свою статью изучению историй старинных татарских сел Кемеровской области. Во встрече участвовали работники культуры, местная национально-культурная автономия татар, мусульманская духовная организация «Рамадан»,центр татарской культуры, представители партии«Единая Россия» и др. Гости высказали слова благодарности авторам и с искренней теплотой поделились впечатлениями. Автор торжественно вручил всем гостям книги с именной подписью. А в завершение вместе с ансамблем «Лэйсэн»исполнили песню на слова татарского поэта Габдуллы Тукая «Туган тел». Приглашенные познакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества, татарской литературой. И,конечно же, всех пригласили на традиционное татарское чаепитие!

Сария Шарыпова,

руководитель центра татарской культуры «Яшьлек»(г. Прокопьевск)

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