В 2022 году в городе Комсомольск-на-Амуре пройдет региональный Сабантуй

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев начал рабочую поездку в Хабаровский край с официального мероприятия – встречи с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Вице-премьер сообщил, что с 2018 года проводятся заседания с руководителями татарских организаций в федеральных округах России. Он ознакомил с основными мероприятиями Всемирного конгресса татар. Также рассказал о ходе подготовки к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Василь Шайхразиев поблагодарил Михаила Дегтярева за возможность провести встречу с руководителями татарских общественных организаций Дальнего Востока в Комсомольск-на-Амуре.

Губернатор Хабаровского края отметил, что с Республикой Татарстан ведется тесное сотрудничество. Он высоко оценил вклад татар в развитие экономики региона и промышленности.

Михаил Дегтярев заявил о желании провести в 2025 году Федеральный Сабантуй в Комсомольск-на-Амуре. Он также подчеркнул, что лично возглавит комитет по проведению национального праздника. В этом году, в рамках подготовки, в Комсомольск-на-Амуре планируют провести масштабный региональный Сабантуй.

В завершение встречи губернатор подарил председателю Национального Совета Василию Шайхразиеву книгу, посвященную истории мусульман Дальнего Востока России. Книга подписана губернатором Михаилом Дегтяревым, а также председателем Духовного управления мусульман Дальнего Востока Ахмад хазратом Гарифуллинным.