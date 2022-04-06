В Казани прошли Межрегиональные чтения им. Каюма Насыри

В русско-татарской средней школе №81 им. В.А.Григорьева г. Казани в рамках реализации мероприятия государственной программы РТ «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2022 годы» прошли XX Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения им. Каюма Насыйри.

Целью Чтений является выявление способных, одаренных детей и создание условий для развития и реализации интеллектуальных возможностей. Участниками Чтений были обучающиеся 9 – 11 классов.

Работа Чтений проводилась в следующих секциях:

– «Стилевые особенности татарского языка»;

– «Татарская проза и драматургия»;

– «Татарская поэзия и устное народное творчество»;

– «Русский язык и литература в современном мире»;

– «Краеведение» (на татарском и русском языках);

– «Проблемы экологии в современном общественном пространстве»;

– «Экономика – новый взгляд на привычные события»;

– «География – мир без грани»;

– «Математика и физика»;

– «Биология и химия»;

– «Цифровые технологии в жизни человека»;

– «Декоративно-прикладное искусство».

Чтения проводились в два этапа: на первом этапе были приняты работы, распределены по секциям и оценены рецензентами. Из 402 работ, отправленных на Чтения, на второй (очный) этап были отобраны только 174 работы. Среди участников очного этапа, 72 обучающихся были награждены дипломами I, II, III степени и поощрены памятными призами. Остальным вручались дипломы участников чтений.

Чтения являются межрегиональными. В этом году работы поступили из таких регионов Российской Федерации: Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Чеченская Республика, Пензенская область, Самарская область, Ульяновская область, Рязанская область, Оренбургская область, Нижегородская область, Пермский край.

Для оценивания, отбора и рецензирования исследовательских работ по секциям и для оценки выступлений участников привлекались члены жюри из числа докторов наук, кандидатов наук и сотрудников высших учебных заведений.

Айнур ХАЙРУЛЛИН, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №81 им. В.А.Григорьева г. Казани