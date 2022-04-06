Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» посетит с гастролями Камское Устье и Лаишево

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» продолжает разворачивать свою гастрольную деятельность по Татарстану. Программы для разных возрастных групп подготовлены труппой специально для вовлечения молодежи в культурную жизнь республики. В ближайшие дни ее частью станут жители Камско-Устьинского и Лаишевского муниципальных районов.

Так, 6 апреля в Камско-Устьинском СДК (ул. Карла Маркса, д.4) в 15.00 будет представлена визитная карточка театра – спектакль «Свет далекой звезды» режиссера Рашида Загидуллина.

В центре повествования — путь классика татарской литературы Хасана Туфана, полный любви, надежды и преодоления превратностей судьбы. Через призму жизни и творчества Поэта в спектакле пишется портрет всех творцов, так или иначе пострадавших от репрессий.

В 1940-м году Поэт был репрессирован, и находился в ГУЛАГе 16 лет. Но несмотря на ужасающие пытки, он выжил, вернулся в Казань, сохранив в себе человечность. Он, как и другие герои жизненной драмы, стоит перед нравственным выбором, определяющим роль и место человека в общей истории. Стихи Хасана Туфана звучащие со сцены наполняют спектакль тонким лиризмом и трагическим пафосом, отражая максимальную напряженность происходящего, и являются эмоциональным «ключом» к его осмыслению.

7 апреля в Лаишевском РДК (ул. Лебедевой, д.30) в 14.00 труппа представит театрализованное действие «Золотой век русской поэзии: далекий и близкий».

Программа посвящена деятелям культуры, трудившимся в начале XIX века и оставившим после себя богатое литературное, поэтическое, музыкальное наследие. Постановка ориентирует подрастающее поколение на высокое искусство и является своего рода источником культурно-нравственного обогащения.

Кроме того, в этот же день в 18.00 жителям Лаишево будет показан спектакль «Свет далекой звезды».

Напомним, что все программы Арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» доступны в том числе и по «Пушкинской карте».

Также в ближайшее время Арт-резиденция посетит с гастролями Кукмор и Нижнекамск.

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