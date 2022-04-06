Дни татарстанского кино возвращаются в северную столицу

15 и 16 апреля в Татарском национально-культурном центре Санкт-Петербурга (ул. Чайковского, 24) покажут два самых популярных фильма татарстанских кинематографистов последних лет – «Сумбуль» и «Исәнмесез» («Живы ли вы?»).

Начало кинопоказов – в 16:00. Вход свободный. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Дни татарстанского кино в Санкт-Петербурге уже стали традиционными. Ранее зрители из северной столицы уже оценили «Әпипә» Ильшата Рахимбая, «Муллу» Амира Галиаскарова и Рамиля Фазлиева, «Байгал» Ильдара Ягафарова и другие фильмы.

Дни татарстанского кино проходят в рамках мероприятий, посвященных празднованию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов, а также при поддержке Всемирного Конгресса Татар.

О фильмах:

«Исәнмесез» («Живы ли вы?»)

На XVII Казани международном фестивале мусульманского кино фильм Ильдара Ягафарова получил приз зрительских симпатий и награду от Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве». В кинокартине «Исәнмесез?» («Живы ли вы?») герои задают вопрос «исәнме сез?» себе и окружающим. Режиссер поднимает волнующие темы – жива ли сегодня татарская культура, самосознание, живем ли мы все сегодняшним днем или просто проживаем, прожигая свою жизнь.

«Сумбуль»

Действия кинокартины «Сумбуль» разворачиваются на фоне пейзажей Мамадышского района Татарстана и древнего города Бухара (Узбекистан). Историческая эксклюзивность съемок – одно из новшеств в татарстанском кинематографе: фильм «Сумбуль» снят в копродукции татарстанских и узбекистанских кинематографистов. Режиссерами кинокартины выступили Рашид Маликов и Рамиль Фазлиев. Основой сценария стал бестселлер Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам».