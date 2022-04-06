Нацмузей РТ показал раритеты собрания Лихачева

В Национальном музее РТ открылась выставка «Коллекционирование как образ жизни», приуроченная ко дню основания музея, 5 апреля, и к 190-летию коллекционера, исследователя и ученого Андрея Лихачева, чье собрание редкостей стало основой и стартом для публичного городского музея, позже разросшегося до главного республиканского. Собрание Лихачева — это 40 тысяч артефактов и предметов искусства, которые он собирал более тридцати лет.

Выставка смогла вместить лишь небольшую часть всей многотысячной коллекции Лихачева — около 350 предметов. А поскольку в ее организации также участвовали библиотека КФУ имени Лобачевского, Музей ИЗО РТ, то посетители увидят редкие печатные издания из собрания Лихачева, а также портрет самого коллекционера, написанный в XIX веке его современником Семеновым.

Впервые посетители смогут увидеть, например, татарские ювелирные украшения (хаситэ, воротниковую застежку, перстни, золотой браслет), сасанидское блюдо VI-VII веков н.э., а также неопубликованных рукопись Лихачева «Каталог джучидских монет».

«Мне кажется, что моя коллекция местных булгарских древностей в настоящем своем виде уже настолько замечательна в ученом отношении, ибо она может служить значительным пособием при сравнительном изучении русских древностей, и тем более в то время, когда я совершенно бескорыстно затрачиваю труд, капитал и время на то, чтобы сделать ее доступною ученому миру», — писал коллекционер.

Присутствовала на вернисаже и одна из потомков рода Лихачевых — профессор Казанской консерватории Елена Порфирьева. Она напомнила, что именно Андрей Федорович Лихачев сделал предположение, впоследствии подтвержденное, что булгары и татары — это одна ветвь.

Выставка «Коллекционирование как образ жизни» по собранию Лихачева будет работать до 25 мая. Это, напомним, – вторая часть из большого проекта «Казанские коллекционеры», который стартовал в Нацмузее РТ 17 марта открытием экспозиции предметов из собрания современника жителей Казани ХХ века профессора Григория Вульфсона. До 27 апреля посетители смогут посетить одномоментно обе эти выставки. А летом и осенью НМ РТ представит еще и выставки коллекций казанских ценителей и собирателей истории Николая Катанова и Василия Заусайлова.

tatar-inform.ru