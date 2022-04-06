ВИДЕО: Жизнь общества татарской культуры “Чулпан” в проекте «Народы Карелии в кадре»

Диалог между представителями разных культур – это фундамент их гармоничного сосуществования. Недостаток знаний о других народах, культурных особенностях и национальные стереотипы могут повлиять на конкретные ситуации в межличностных отношениях.

Проект «Народы Карелии в кадре» направлен на повышение уровня знаний о культуре национальных общественных объединений, которые окружают нас в повседневной жизни.

Ролик подготовлен в рамках реализации проекта “Народы Карелии в кадре”, которые реализует благотворительный фонд “Опора” с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив