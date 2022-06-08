В Казани пройдет концерт артистов Башкортостана и Татарстана «Без бергә — Мы вместе»

В Казани завтра, 8 июня, состоится благотворительный концерт артистов Башкортостана и Татарстана в рамках проекта «Без бергә — Мы вместе». Вырученные средства должны быть направлены на поддержку Донецкой и Луганской народных республик, сообщают организаторы мероприятия.

Совместный концерт при поддержке министерств культуры РБ и РТ пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». Он начнется в 19.00.

Предполагается, что участниками события станут Гузель Уразова, Зайнаб Фархетдинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров, Рустам Гиззатуллин, Раяз Фасихов, Zainetdin, Ильнат Фархуллин, Альфия Нигматуллина, Рафис Сирусин, Роман Плеханов, Зульфат Хаким и этногруппа «Аргымак».

Ранее, 25 мая, в Уфе на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» прошел предыдущий концерт проекта «Без бергә — Мы вместе».

tatar-inform.ru