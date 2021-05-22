В Казани пройдет ретро-концерт к 80-летию со дня рождения Фарита Хабибуллина — основателя театра Кариева

Нынешний театральный сезон богат на знаменательные даты: 8 мая театральная общественность Казани отмечала 135-летие отца-основателя татарского профессионального театра Габдуллы Кариева, а 31 мая ожидается не менее значимый юбилей — 80 лет со дня рождения Фарита Хабибуллина (1941—2007) театрального и общественного деятеля, режиссера, основателя и первого руководителя театра Кариева.

В связи с этим театр подготовил ряд мероприятий, приуроченных к 80-летию со дня рождения Фарита Ахметзяновича Хабибуллина:

— 25 мая в 9:00 часов на Юдинском кладбище будет организовано возложение цветов на могилу Фарита Хабибуллина;

— 27 мая в 18:30 часов в театре Кариева состоится ретро-концерт памяти выдающегося деятеля культуры. Также в течении дня будет работать выставка, приуроченная к юбилею Фарита Хабибуллина.

Свою идею организации и строительства татарского театра-студии Фарит Хабибуллин озвучил еще в 1985 году, а тремя годами позже, в феврале 1988 года, его проект был воплощен в жизнь. Он стал художественным руководителем нового Татарского театра-студии при Министерстве народного образования ТАССР, который позже будет известен как «Казанский татарский государственный театр юного зрителя». В 1997 году за активную и плодотворную деятельность Фарит Хабибуллин удостился звания «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан».

Одной из знаменательных вех в истории молодого театра стали московские гастроли 1997 года, в рамках которых на сцене МХАТа театр Кариева представил 6 своих постановок. Эти показы были приурочены к 40-летию студии МХАТ. В дар от татарского театра Фарит Хабибуллин преподнес Олегу Табакову гармонь, а Олегу Ефремову — татарскую тюбетейку.

Народный артист Татарстана Нуриахмет Сафин — о Фарите Хабибуллине:

«Летом 1987 года Фарит обратился ко мне: “Нури, мы организуем театр-студию. Ты бы тоже приехал и помог”. К тому времени он уже собрал вокруг себя прекрасный коллектив профессиональных артистов — Альфинур и Зайтуну Яркаевых, Алмаза Хамзина, Рустама Фатыхова, Кариму Нуруллину. Поначалу я отказался принять участие, сославшись на отсутствие времени. Но позже все же решил присоединиться. Репетиции мы проводили в клубе «ТАСМА» и в ПТУ, причем, длились они до полуночи. Помню, как приходилось возвращаться домой пешком.

Наши первые премьеры проходили в актовом зале ПТУ. Фарит работал с большим энтузиазмом: у него был потрясающий дар убеждать и заражать своей увлеченностью. Он смело строил планы, в которые не верили многие, но они в итоге осуществлялись».

В ретро-концерте, стилизованном под пестрые и эклектичные эстрадные концерты 80-х годов, прозвучат 14 песен в исполнении артистов театра и воспоминания о Фариде Хабибуллине.

mincult.tatarstan.ru