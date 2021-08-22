В Казани работает персональная выставка художника Мудариса Мингазова

«Моторчик» – так называют коллеги по цеху народного художника Татарстана, заслуженного деятеля искусств РТ Мудариса Мингазова. И неспроста. Неугомонный оптимист, лёгкий на подъём, доброжелательный и необыкновенно трудолюбивый, всегда с открытой улыбкой на лице – по-другому его никто не может представить.

В музее Горького и Шаляпина в Казани 13 августа открылась персональная выставка художника – «Сады земные», посвящённая 50-летию его творческой деятельности. На вернисаже вниманию публики было представлено 45 картин, объединённых одной общей темой – татарский народный орнамент. Многочисленные гости – друзья, земляки, родственники, представители татарстанских музеев, Министерства культуры РТ, искусствоведы, художники, журналисты – не скрывали своего восхищения творчеством мастера. Мударис Мухетдинович был нарасхват – всем хотелось его поздравить, сфотографироваться вместе с ним, вручить цветы и подарки. А главный виновник торжества заряжал окружающих неуёмной энергией, отплясывал под гармонь и для каждого находил добрые слова.

Надо быть по-настоящему влюблённым в свой край, в его культуру, язык и традиции, чтобы через орнаменты, татарские национальные узоры суметь затронуть чувства и эмоции людей, родившихся с тобой на одной земле.

«Мударис Мингазов вносит весомую лепту в сохранение и развитие национальной культуры, – сказала на открытии выставки искусствовед Людмила Шкляева. – Пройдёт полвека, и ручные вышивки наших мам, бабушек и прабабушек, возможно, сохранятся только в музеях. В орнаментальной живописи Мудариса – наше наследие, по ней можно читать судьбу всего народа, это диалог картины, художника и зрителя».

До переезда в Казань художник много лет отдал педагогической деятельности. Работал в Нижнекамске и Лениногорске и при этом активно участвовал в деятельности правления Союза художников республики. Под его руководством объединились все художники юго-востока Татарстана – от Бавлов до Альметьевска. Мударис Мингазов – почётный академик Российской академии гуманитарных наук, лауреат премии имени Шамиля Бикчурина, обладатель золотой медали Союза художников России «Духовность, традиции и профессионализм».

«Три года назад мы пригласили Мудариса Мухетдиновича на постоянную работу в Казань, – рассказывает Альберт Шиабиев, председатель правления Союза художников РТ. – Он всегда мечтал жить в Казани, но, по его словам, считал, что это нечто несбыточное, всё равно что переехать, например, в Нью-Йорк. Но когда всё свершилось, он сказал: «Я этого так боялся, а оказывается, меня здесь ждали, я тут нужен!» И он действительно нужен! С его характером, умением ладить с художниками, у каждого из которых свои предпочтения, Мударис так организовывает пленэры, так подбирает на них коллективы, что вопросов не остаётся. Для него всегда важен результат, полная реализация проекта, а не сам процесс. Он ни дня не сидит дома, всё время в работе, в творчестве, в движении. Недавно заболел, но так и не смог усидеть. И знаете, вот эта выставка, «Сады земные», полностью отражает его внутренний мир. У меня такое ощущение, что всё, что есть в его картинах, я уже видел! И видел это в нём самом! Это не придуманные истории, а то, что копится внутри самого Мудариса и потом ложится на холст. Он очень национальный художник, пронизанный духом татарской культуры, поэтому он не сомневается в своем мазке, и ты ему веришь».

Мударису было всего два с половиной года, когда не стало его мамы… Он не помнит её, но в картинах пишет образ матери таким, каким представляет. Вторая жена отца смогла сделать его детство счастливым. Научила уважать старших, трудиться, всегда гордилась его достижениями, а дети чувствовали её теплоту и любовь.

«Помню, как я впервые сделал рисунок на нашей деревенской печке. Взял в руки уголёк и нарисовал лошадь. Мама пожурила меня, а отец посмотрел на рисунок и сказал: «Вот тут надо немного подправить». С того момента он приносил с продуктовой базы остатки обёрточной бумаги, разрезал её для меня, а я творил. И хотя позднее я начал ходить в художественный кружок, всерьёз о профессии художника даже не думал. Увлекался театром, участвовал в школьных спектаклях, наслаждался музыкой и красотой татарского языка. Но однажды сестра привезла меня в Казань и отвела в музей изобразительных искусств. Одного взгляда на работы Хариса Якупова было достаточно, чтобы во мне всё перевернулось. В одной картине была вся история! Буйство красок, сильные мазки произвели на меня неизгладимое впечатление. Так как школу я окончил с отличием, то решил поступить на художественно-графический факультет Ижевского государственного университета. С тех пор моя жизнь связана с изобразительным искусством. Спасибо моим домашним, что они всегда давали мне свободу. Но я её использую не для того, чтобы спать до обеда, а чтобы оправдывать это доверие своим трудом.

Когда я начал писать орнаменты, то думал, что это только для себя. Но так получилось, что меня попросили организовать несколько выставок, и потом коллеги стали говорить: «Мударис, это же твой конёк!» Сейчас в моей коллекции уже больше ста орнаментальных работ. Для меня татарский орнамент неотделим от души татарского народа. Когда я лежал в колыбели, то через полог просвечивали вышивки, сделанные мамой. Я внимательно рассматривал узоры на её фартуке. Став повзрослее, любовался расшитыми занавесками и скатертями. Даже глядя на замёрзшие окна в избе, я видел морозные татарские узоры. Когда лучи заката пробивались сквозь окна, испытывал огромный восторг от этой причудливой мозаики! Даже сейчас, когда еду в автобусе, нет-нет да и начинаю рисовать пальцем на запотевшем стекле…».

Мударис Мингазов – почётный академик Российской академии гуманитарных наук, лауреат премии имени Шамиля Бикчурина, обладатель золотой медали Союза художников России «Духовность, традиции и профессионализм». В 2016 году награждён Благодарственным письмом Президента РТ Рустама Минниханова, в 2017-м президент Международной гуманитарной академии Энгель Тагиров вручил ему золотую медаль «Роза Мира». Он заместитель председателя правления Союза художников РТ. Более 600 его картин выставлялись в разных городах Татарстана, в Москве, Санкт-Петербурге, Бахчисарае, Симферополе и других городах. Выставка художника продлится до 12 сентября.

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