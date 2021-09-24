В Казани состоялась церемония вручения государственных наград

Сегодня в ходе Национального собрания Всемирного конгресса татар (тат. Милләт Җыены) состоялась церемония вручения государственных наград. Среди награждаемых – представители образовательной сферы, работники культуры, члены татарских общественных объединений.

Так, орденом «Дуслык» награждены заместитель Председателя Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский конгресс татар и башкир» Хайруллин Гриф Тимурзагитович, Народный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Валиахметов Фан Гависович, доктор исторических наук, член Национального Совета Всемирного конгресса татар, главный редактор журнала “Туган җир” Дамир Исхаков.

Медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» вручена главному редактору редакции «Татарлар» телеканала «ТНВ-Планета» телевидения Акционерного общества «Телерадиокомпания «Новый Век» Садретдиновой Ляйсане Ильгизовне.

Медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» удостоен директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственной фирмы «Пакер» Нагуманов Марат Мирсатович.

Солист государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостана «Башкирский государственный театр оперы и балета» Валиев Ильгам Фагимович удостоен почетного звания «Народный артист Республики Татарстан».

Звание «Заслуженный учитель Республики Татарстан» получили трое педагогических работников: учитель родного (татарского) языка и литературы МАОУ Чикчинская СОШ имени Х.Х. Якина Тюменского муниципального района Тюменской области, Заслуженный учитель Российской Федерации Муллачанова Гузалия Халиловна, учитель татарского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №44 имени В.Н. Деева г. Ульяновска Абутдинова Альфия Самиулловна, директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара Газизов Радик Равгатович.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присуждено руководителю образцовой вокальной студии «Хыял» муниципального бюджетного учреждения «Уфимская детская филармония» городского округа город Уфа Республики Башкортостан Шаймарданову Наилю Ахметовичу.

Главный референт Комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах Российской Федерации Всемирного конгресса татар Нигматзянова Гульназ Ильдаровна стала обладателем почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».

Благодарностью Президента Республики Татарстан отмечен директор Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный конгресс татар» Абдулин Рустам Шекурович.