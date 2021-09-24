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Ркаил Зайдуллин: “Для эффективной национально-культурной работы необходима поддержка спонсоров”

Ркаил Зайдуллин: “Для эффективной национально-культурной работы необходима поддержка спонсоров”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.09.2021 0 20

Такое мнение депутат Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Союза писателей Республики Татарстан, член Национального совета Всемирного конгресса татар Ркаил Зайдуллин выразил сегодня в ходе заседания Национального собрания (тат. Милләт Җыены).

“У нас нет предпринимателей на уровне Хусаиновых, Рамиевых, которые жили в начале 20-го века. В условиях капитализма, особенно за пределами Татарстана, без спонсоров не обходится ни одна национально-культурная работа”, – сказал спикер.

В качестве примера он привел предпринимателя Альберта Биктеева. “Недавно писатели Татарстана, посетив ряд районов Башкортостана, побывали в селе Татарская Каргала Оренбургской области. Здесь расположен оборудованный современной техникой комплекс “Нур”, в стенах которого дети осваивают наряду с татарским и английский язык. Проводятся занятия по рукоделию, кулинарному мастерству. Здесь же дают уроки ислама. Этот комплекс, по сути, построен на средства одного человека – предпринимателя Альберта Биктеева”, – добавил председатель Союза писателей РТ.

Илюзя Абульханова

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