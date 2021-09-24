На пленарном заседании “Национального Собрания” выступил Альфред Давлетшин

Представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин выступил с докладом в рамках пленарного заседания Национального совета.

– В этом году в Мишкинском районе Республики Башкортостан торжественно был открыт памятник татарскому солдату Гази Загитову, который одним из первых водрузил Знамя Победы на крышу Рейхстага. Мы выражаем огромную благодарность нашим соотечественникам, которые внесли свой вклад в прославление имени нашего героя, – отметил представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан.

Также в своем выступлении Альфред Давлетшин обратил внимание на проблемы национального образования: “Если будут учебные заведения, где татарских детей будут обучать религии, истории, татарскому языку, традициям и укреплять их самосознание, то наш народ ждет светлое будущее”, – отметил он.