В Казани стартовало пленарное заседание «Национальное Собрание» («Милләт Җыены»)

Сегодня в ТГАТ им. Галиасгара Камала проходит пленарное заседание «Национального Собрания» («Милләт Җыены»). На мероприятие приглашены 500 представителей татарского актива из Республики Татарстан, а также из 70 регионов Российской Федерации.

Участников мероприятия поприветствовал заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он ознакомил участников с порядком проведения пленарного заседания и рассказал о проектах, проводимых в рамках реализации документа “Татары: стратегия действия” по сохранению и развитию татарского языка и культуры.

“Уважаемые соотечественники! Мы рады приветствовать вас в столице Татарстана. “Национальное собрание” объявляется открытым! Сегодня в пленарном заседании “Национального Собрания” принимают участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Хайруллович Мухаметшин. Также в зале присутствуют депутаты Государственной Думы Российской Федерации и Государственного Совета Республики Татарстан, многочисленные государственные и общественные деятели, руководители сотен татарских общественных организаций, представители татарского духовенства и интеллигенции, татарской молодежи и прессы, – отметил Василь Шайхразиев.

Пленарное заседание продолжилось выступлениями членов Национального совета Всемирного конгресса татар.