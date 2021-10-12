В Казани стартовал Форум мусульманских преподавателей Татарстана

Сегодня в Казани открылся Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций, который проводит Духовное управление мусульман Татарстана. Двухдневный форум проводится в рамках подготовки программы празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева участников форума поприветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.
- Форум проводится с 2011 года Духовным управлением мусульман РТ совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Российским исламским институтом и является площадкой по обсуждению и решению насущных проблем в сфере мусульманского образования и воспитания.