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В Казани стартовал Форум мусульманских преподавателей Татарстана

В Казани стартовал Форум мусульманских преподавателей Татарстана

в Новости, Слайдер, Религия, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 12.10.2021 0 1

Сегодня в Казани открылся Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций, который проводит Духовное управление мусульман Татарстана. Двухдневный форум проводится в рамках подготовки программы празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева участников форума поприветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

  • Форум проводится с 2011 года Духовным управлением мусульман РТ совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Российским исламским институтом и является площадкой по обсуждению и решению насущных проблем в сфере мусульманского образования и воспитания.

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