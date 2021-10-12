Казанцы вошли в длинный список соискателей VIII независимой литературной премии «Глаголица»

Опубликован длинный список соискателей VIII независимой литературной премии «Глаголица». В него вошли 240 молодых писателей от 10 до 17 лет, в том числе участники из Казани.

Независимая литературная премия «Глаголица» – это международный двуязычный проект для молодых писателей, поэтов и переводчиков со всего мира, работы принимаются на русском и татарском языках. В общей сложности на премию было подано почти 1,4 тыс. произведений из 19 стран мира. Больше всего заявок поступило из Москвы, на втором месте – Казань, а на третьем – Санкт-Петербург. Среди членов жюри премии такие известные российские авторы, как Наринэ Абгарян, Нина Дашевская, Сергей Махотин, Ркаил Зайдулла, Виктор Лунин и другие.

Казанцы вошли в длинный список почти всех номинаций премии. Так, в номинации «Поэзия на русском языке» в категории 10-13 лет отмечена «Тоска» Арины Гатауллиной, «Поэзия на татарском языке» в категории 10-13 лет – «Яшә, туган телем!» Азалии Сагдиевой, 14-17 лет – «Тукай абый» Язили Сагдиевой, «Абый күзләре» Йосыфа Шангараева, «Мөгаллим» Зайнап Латыповой, «Минем иҗатым» Дины Абдрахмановой, «Проза на русском языке» в категории 14-17 лет – «Девочка и лето» Камиллы Харисовой, «Проза на татарском языке» в категории 10-13 лет – «Туган көн бүләге» Хадиджи Шамсутдиновой, 14-17 лет – «Мәрхәмәтле бул, Казан!» Салавата Маматкулова, «Художественные переводы» в категории 14-17 лет – «Кот мой Джеффри» Лины Русс, «Оскар Уайльд. Соловей и Роза» Марии Яковлевой, «Эссеистика на русском языке» в категории 14-17 лет – «Мы точно полетим на Марс!!!» Ильнара Хайруллина, «Весь мир-комнаты» Никиты Кудрявцева.

В этом году впервые в премии есть номинация «Художественные переводы с русского на татарский и с татарского на русский язык». В длинный список вошли участники из Казани, Кайбицкого, Сабинского, Зеленодольского, Елабужского, Спасского и других районов Татарстана. В частности, в категории 14-17 лет были отмечены «Шушик әби» Марьям Билаловой, «Дитя» Йолдыз Сиразиевой, «Эльмира Шарифуллина. Золотая рыбка» Миляуши Губаевой.

В номинации «Билингвы», созданной для авторов из зарубежных стран, пишущих на русском языке, отмечены участники из Испании, Германии, Италии, Швеции, США, Китая, Австрии, Франции и других стран. Список опубликован на сайте «Глаголицы».

После решения жюри будет сформирован короткий список участников, которые приедут в ноябре в Казань на пятидневную литературную смену. Почетным гостем премии этого года станет французский писатель Бернардо Фрио, сообщают организаторы.

kzn.ru