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Стартует конкурс #бикяхшы2021

Стартует конкурс #бикяхшы2021

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.10.2021 0 21

Конкурс для татар со всех регионов России и за рубежом, а так же для всех тех, кто увлекается татарской культурой и традициями.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выложить в социальную сеть
(Инстаграм, Вконтакте) фотографию или видеоролик, соответствующие условиям конкурса и поставить хэштег конкурса #Бикяхшы2021 и хэштег номинации, к которому относится публикация.

#Минтатар  – в номинацию принимаются видео, в которых участники могут прочесть на
татарском языке стихотворение или исполнить песню – современную или классическую. Также
принимаются стихотворения и песни татарских авторов в переводе на русский язык. Чтобы
принять участие в этой номинации, нужно поставить хештэги #бикяхшы2021 #минтатар
#Матуртатар  – номинация, в которую принимаются красивые селфи с татарским колоритом, а также фото и видео татар и татарочек, выложенные в их аккаунтах. Чтобы принять участие в этой номинации, нужно поставить хештэги #бикяхшы2021 #матуртатар
#Алтынкуллы в эту номинацию принимаются фото и видео, на которых участники делятся любыми поделками своими руками на тему татарской идентичности – рисунки, украшения, изобретения, вышивки и др. Чтобы принять участие в этой номинации, нужно поставить хештэги #бикяхшы2021 #алтынкуллы

Под публикацией должно стоять два хэштега! Работы должны быть опубликованы в период с 11 октября по 1 ноября 2021 года.

Всего в конкурсе разыгрывается 9 призов, по 3 в каждой номинации: 3 Iphone11, 3 смарт-часов Samsung Galaxy Watch и 3 беспроводных наушника TWS Huawei.
Профиль участника в социальных сетях ВКонтакте и\или Instagram должен быть «открытым»!

Фото и видео конкурс #БикЯхшы2021

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