17 ноября в Уфе состоится Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова

Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова — один из самых ярких брендов современной татарской песенной культуры. Фестиваль Вагапова — это пропаганда профессионального вокального искусства, качественной национальной эстрады.

На гала-концерте 17 ноября в г. Уфа примут участие следующие участники фестиваля: Зухра Шарифуллина, Идрис Газиев, Азат Вахитов, Ильгам Валиев, Айгуль Сагынбаева, Руслан Сайфутдинов, Сирина Зайнутдинова, Марсель Вагизов, Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбазов, Оркестр «Казан нуры» (Худ.руководитель и главный дирижер — Расим Ильясов).

Также будут представлены победители конкурса молодых исполнителей фестиваля 2021 года: Айнур Муратов, Диляра Тухватуллина, Эрнест Сулейманов, Аршак Алтунян, Камилла Алескерова, Татьяна Ефремова, Тимур Рамазанов, Динар Губайдуллин, ансамбль «Алабуга».

Начало концерта в 19:00 часов.

Адрес: г. Уфа, ул. Ленина, 50 (Государственный концертный зал «Башкортостан»)

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