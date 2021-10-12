Сегодня в Казани стартовал Форум мусульманских преподавателей Татарстана

Сегодня, в 6-й день месяца рабигуль-авваль (12 октября) в Казани стартовал ежегодный Форум преподавателей мусульманских образовательных организаций Татарстана. Он проходит в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и в рамках II Всероссийского симпозиума с международным участием «Теология традиционных религий и взаимодействие научно-педагогических и религиозных сообществ в образовательной среде». Форум продолжится 2 дня. Форум проводится с 2011 года Духовным управлением мусульман РТ совместно с Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования и Российским исламским институтом и является площадкой по обсуждению и решению насущных проблем в сфере мусульманского образования и воспитания. Мероприятие проходит с соблдением противоэпидемических правил и сохранением социальной дистанции.

В рамках форума мусульманские преподаватели рассмотрят вопросы, связанные с особенностями преподавания в религиозных учебных заведениях и системой религиозного образования и религиозного воспитания в Республике Татарстан. Директор Бурбашского детского пансионата для детей при НИБФ «Ярдәм» Альберт Базагутинов выступил с докладом «Деятельность исламского пансионата для мальчиков в с. Бурбаш Балтасинского района». Также основатель Набережночелнинского семейного досугового центра «Зиннәт» Лейсан Ахметшина поделится успешным опытом работы в области исламского развития у детей младшего возраста, и.о. ректора МРО ДОО ВО «Болгарская исламская академия» Айнур Тимерханов выступит с докладом «Возможности подготовки магистров и докторов наук в БИА» и др. Кроме того, главный редактор издательского отдела ИД «Хузур» ДУМ РТ Ленар Хамматов ознакомит участников с текущими итогами работы первого татарского онлайн-медресе, которое начало свою работу в начале 2021 года.

В этом году в форуме примут участие и зарубежные специалисты. Так, доктор филологических наук, профессор арабского языкознания университета им. Сиди Мухаммеда бин Абдуллы (Фес, Марокко) Мухаммад аль-Ханнаш поделится «Опытом преподавания арабского языка в качестве родного и иностранного в Марокко и за его пределами». А преподаватель Университета им. Сабахаддина Заима, исследователь прикладной лингвистики (Стамбул, Турция) Ахмед ар-Рухбан расскажет делегатам об «Опыте преподавания арабского языка иностранцам в Турции».

Кроме того, в ходе работы Форума и Симпозиума наиболее ярким преподавателям и студентам мусульманских учебных заведений Татарстана, достигшим выдающихся результатов в своей педагогической деятельности и учебе, вручат награды ДУМ РТ, в том числе благодарственные письма и именные стипендии Муфтия РТ.

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