В Шадринске прошли уроки национальной культуры

С 1 по 7 октября 2021 г. в рамках Дней культуры в г. Шадринске руководитель Центра татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» Степных Д.Ш. провела уроки национальной культуры в начальных классах филиала МКОУ «СОШ №8». На занятиях «Укрась башкирскую пиалу» и «Бабушкин сундук. Ичиги» учащиеся с 1 по 4 класса познакомились с башкирской и татарской культурой. Рассмотрели орнаменты, их виды, значение, цветовую гамму и предметы, на которых изображались орнаменты. В практической части учащиеся ненадолго стали мастерами по росписи и ичижными мастерами, раскрашивая пиалу и ичиги.

Целью таких уроков было развитие художественного вкуса и воспитание у обучающихся интереса и уважения к декоративно-прикладному искусству татарского и башкирского народов.

В общем с татарской культурой познакомились – 99 учеников и башкирской культурой – 87 учеников.

Выражаю благодарность и признательность учителям начальных классов (Кокшарова Л.Н., Аксентьева Н.А., Шулиманова О.В., Кокшарова Е.Н., Антропова Е.В., Перетягина О.Н. и Домрачева Т.Н.) за помощь и поддержку в проведении уроков.

Степных Дамира,

директор Центра татаро-башкирской

национальной культуры «Дуслык»

(г. Шадринск Курганская область)