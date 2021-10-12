tatruen
Главная / Новости / В Удмуртии открылась выставка «В гостях у татар»
В Удмуртии открылась выставка «В гостях у татар»

В Удмуртии открылась выставка «В гостях у татар»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.10.2021 0 1

В историко-краеведческом музее Сарапульского музея-заповедника открылась выставка «В гостях у татар», посвященная истории и культуре татарского народа. Об этом сообщила директор Сарапульского музея Сабина Креклина.

«В Удмуртской Республике проживает множество национальностей, в том числе и татары. У нас есть кому оценить аутентичные предметы и реплики, представленные на выставке. Интересно, что экспозиция привлекает внимание как старшего, так и молодого поколения. Мы надеемся, что в рамках исторического просвещения эту выставку посмотрит большое количество людей», — рассказала Креклина.

Татары являются третьим по численности этносом из числа проживающих на территории Удмуртии. Экспонаты предоставлены Елабужским государственным музеем-заповедником. По словам Креклиной, идея выставки музеями вынашивалась два года. Выставка «В гостях у татар» состоит из 200 предметов. Она представляет собой красочную энциклопедию татарской культуры. В нее вошел богатый этнографический материал конца XIX — начала XX веков. Здесь представлены предметы быта, национальная одежда, образцы посуды, украшений, изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Татары Мира

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.