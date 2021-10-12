Татары таежной Тэгды приняли участие в Казанском марафоне «Забег в тюбетейках»

В 40-50-х годах в Курбинскую долину Бурятии прибыло несколько переселенческих семей из далекого Татарстана. Здесь они обрели для себя вторую малую Родину.

В воскресенье 10 октября дети, внуки и правнуки тех переселенцев из таежного улуса Тэгда возле живописной реки Курбы приняли участие в Казанском полумарафоне «Забег в тюбетейках». В начале мероприятия прозвучала народная песня «Туган тел», которая является неофициальным гимном татарского народа и татарского языка. А затем под песню «Апипа» ребята провели разминку-танец.

Казанский марафон – это беговая экскурсия по главным достопримечательностям города с уникальной возможностью увидеть Казань. Тэгдинские учителя подготовили буклеты для каждого участника, в которых рассказывается о самых уникальных уголках столицы Татарстана.

Школьники поделились своими впечатлениями от «забега в тюбетейках» в таежной глубинке за 5 тысяч км от Казани: «И вот мы на старте! Каждый получил свой стартовый номер. У каждого тюбетейка. Приняли участие 14 детей и 2 взрослых. Четверо участников прошли регистрацию на официальном сайте и свои результаты отправили в Казань. Всем ребятам вручили сертификат участника марафона. Мы, как будто побывали в Казани, и она стала для нас любимой и родной. До новых встреч, Казань!».

Лариса Сахиева,

рук. Татарской студии «Умырзая»

с. Тэгда Хоринского района Республики Бурятия