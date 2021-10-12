В Татарской гостиной состоялись Гумилевские чтения

9 октября 2021 г., в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», к 109-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва, в Доме национальностей Санкт-Петербурга состоялась открытая лекция Алексея Владимировича Бондарева, кандидата культурологии, доцента кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И.Герцена, на тему «Отец и сын: влияние Николая Гумилёва на формирование научных поисков Льва Гумилёва»

На встречу были приглашены представители татарских общественных объединений, историки, молодёжь, творческие деятели.

Что мы знаем о влиянии Николая Степановича Гумилёва на становление своего первенца? Каким Л.Н. Гумилёв запомнил своего отца? Что было общего в мировосприятии отца и сына, их мироощущении и мировоззрении? В чём проявлялась общность их творческих устремлений? Какое влияние оказало творчество отца на формирование научных поисков Льва Гумилёва? И какое влияние на него оказали «лагерные университеты», пройденные Гумилёвым «за папу»?

В Доме национальностей собравшиеся гости вместе с Алексеем Бондаревым пытались найти ответы на перечисленные вопросы. На основе дошедших до нас архивных документов, воспоминаний, дневников и писем предприняли попытку реконструировать влияние Н.С. Гумилёва на формирование Льва Гумилёва и его научных поисков.

Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке, которая получилась очень интересной и понравилась всем присутствующим.

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