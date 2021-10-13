Председатель Нацсовета ВКТ встретился с Главой города Екатеринбург

Сегодня в Администрации города Екатеринбурга состоялась рабочая встреча заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с Главой города Екатеринбург Алексеем Орловым. Основной темой беседы стало участие в мероприятиях, приуроченных увековечиванию памяти Мусы Джалиля. Напомним, сегодня в 11:00 по местному времени в сквере “Дружбы народов” пройдет торжественное открытие памятника великому татарскому поэту, Герою Советского Союза М.Джалилю.

На официальной встрече также присутствовали Депутат Законодательного собрания Свердловской области Альберт Абзалов, Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

В ходе беседы постпред Татарстана выразил благодарность руководству Татарстана за оказанную помощь в установлении культурного объекта. Он отметил, что “это является важным событием для татар, проживающих в области”.