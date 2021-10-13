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В Шадринске прошла Международная научно-практическая конференция «Этнопедагогика в контексте современной культуры»

В Шадринске прошла Международная научно-практическая конференция «Этнопедагогика в контексте современной культуры»

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 13.10.2021 0 3

9 октября 2021 года руководитель Центра татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» Степных Д.Ш. по приглашению ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» приняла участие в Международной научно-практической конференции «Этнопедагогика в контексте современной культуры». В конференции также приняла участие воспитанница детского творческого коллектива «Азалия» Хусеинова Мадина с творческим номером «Матур булсын».

Степных Д.Ш. познакомила с деятельностью ЦТБНК «Дуслык» и рассказала об опыте этнокультурного воспитания в Центре.

Степных Дамира,
руководитель ЦТБНК «Дуслык»
(г. Шадринск Курганская область)

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