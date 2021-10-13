В Шадринске прошла Международная научно-практическая конференция «Этнопедагогика в контексте современной культуры»

9 октября 2021 года руководитель Центра татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» Степных Д.Ш. по приглашению ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» приняла участие в Международной научно-практической конференции «Этнопедагогика в контексте современной культуры». В конференции также приняла участие воспитанница детского творческого коллектива «Азалия» Хусеинова Мадина с творческим номером «Матур булсын».

Степных Д.Ш. познакомила с деятельностью ЦТБНК «Дуслык» и рассказала об опыте этнокультурного воспитания в Центре.

Степных Дамира,

руководитель ЦТБНК «Дуслык»

(г. Шадринск Курганская область)