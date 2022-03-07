В Казани установят мемориальную доску поэту Роберту Миннуллину

В Казани планируется установить мемориальную доску народному поэту Республики Татарстан Роберту Миннуллину. Проект соответствующего постановления кабинета министров РТ разработало министерство культуры республики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно тексту, доска появится на фасаде жилого дома по адресу: Казань, ул. Толстого, 16а. На ней на русском и татарском языках будет размещен следующий текст: «В этом доме в 2000–2020 гг. жил народный поэт Республики Татарстан, государственный и общественный деятель, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, Роберт Мугаллимович Миннуллин».

С предложением увековечить память поэта выступили минкульт РТ и союз писателей республики.

Татарский поэт, журналист и политический деятель Роберт Минуллин умер в марте 2020 года на 72-м году жизни. Работал главным редактором Татарского телевидения, 24 года был депутатом Госсовета Татарстана, занимал пост вице-спикера республиканского парламента. С 1995 по 2000 год возглавлял постоянную комиссию Госсовета по культуре и национальным вопросам.

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