В Казани в Национальной библиотеке открывается выставка «Глобальный мир татарской книжности» — это первый большой опыт главного книгохранилища республики в этой сфере. Проект приурочен к Году родных языков.

В Казани в Национальной библиотеке открывается выставка «Глобальный мир татарской книжности» — это первый большой опыт главного книгохранилища республики в этой сфере. Проект приурочен к Году родных языков.

Экспозиция предлагает посмотреть на альтернативные варианты развития алфавита: это и нежелание отдельных людей переходить на кириллицу или сознательный выбор отдельными диаспорами латиницы (как это было у финских татар).

«Әлифба» — символ борьбы за татарский язык, говорят организаторы. “Когда появилась «Әлифба», сложился канон татарской культуры, который нам известен, — замечает замдиректора Института истории им. Ш. Марджани Адьфрид Бустанов, — который мы ассоциируем с татарской культурой”.

Выставка работает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме последнего понедельника каждого месяца. Пока что она открыта до ноябре 2021 года.

Татары Мира