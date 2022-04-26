В Казани возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая в день рождения поэта

Сегодня, 26 апреля, в Татарстане отмечается День родного языка, приуроченный ко дню рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Г.Тукая. В этот день в городах и селах по всей стране проходят мероприятия, посвященные великому татарскому поэту.

В Казани почтили память Габдуллы Тукая и возложили цветы к памятнику поэта Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и другие государственные деятели.

Также в торжественном мероприятии приняли участие сотрудники Всемирного конгресса татар, представители руководства города, деятели культуры и искусства, творческая интеллигенция, ученики высших учебных заведений и школ.

Мероприятия, приуроченные к 136-летию со дня рождения Габдуллы Тукая продолжатся в течение дня:

11:00 – праздничный концерт с участием ведущих солистов и деятелей культуры республики в Татарском академическом театре оперы и балета имени М.Джалиля на котором Р.Н.Минниханов объявит лауреатов Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая.

13:00 – ежегодный праздник поэзии у памятника Г.Тукаю возле Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля на ул.Театральная.

16:00 – гала-концерт и подведение итогов акции «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю по-татарски!») на площади перед Татарским государственным театром имени Г.Камала.