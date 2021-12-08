В Казани впервые представят спектакль о татарском поэте Хасане Туфане

В творческом пространстве Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоится премьера спектакля на русском языке «Свет далекой звезды». Постановка расскажет о жизни и творчестве классика татарской литературы, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Хасана Туфана. Режиссером работы выступит заслуженный деятель искусств РТ, заслуженный артист РФ Рашид Загидуллин.

«Постановка не биографична. Через призму жизни и творчества Хасана Туфана мы бы хотели показать портрет всех наших творцов, так или иначе пострадавших от репрессий», – рассказал Загидуллин.

По его словам, особое значение в постановке будет иметь любовная линия Хасана Туфана и его супруги Луизы Салиаскаровой. На себе она познала все тяготы репрессий, пока ее муж находился в ГУЛАГе.

Хасан Туфан находился в неведении, что его жена лишилась работы, что их маленький сын Идегай умер от болезни. Он не знал, что Луиза сдавала свою кровь, уже лишенная нормального жилья, чтобы иметь возможность передать посылку с провизией своему мужу.

Постановку будут сопровождать стихотворения Хасана Туфана, которые сыграют немаловажную роль в драматургии спектакля.

В планах арт-резиденции поставить в своих стенах и татарскую версию этой постановки.

Художник постановщик – Асель Исмагилова. Композитор – заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин.

В постановке принимают участие артисты театра «Созвездие-Йолдызлык», выпускники творческих вузов Казани и Москвы.

Премьерные показы спектакля «Свет далекой звезды» состоятся 9 и 12 декабря в 19.00.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru