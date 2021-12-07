Ансамбль «Заиночки» выиграл грант на татарские народные костюмы

В рамках Года родных языков и народного единства Министерством культуры РТ был объявлен конкурс проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия Республики Татарстан.

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В номинации «Лучший проект по популяризации, сохранению и развитию национального музыкально-хореографического искусства, народных музыкальных традиций» победителем стал хореографический ансамбль ветеранов труда Дворца культуры «Энергетик» «Заиночки». Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры РТ, ветеран труда РТ Лидия Нестягина.

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Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни ДК «Энергетик» и Заинского района. Коллектив успешно выступает и побеждает на конкурсах и фестивалях различных уровней, среди которых: республиканский фестиваль среди ветеранов труда РТ «Балкыш», международный этнографический фестиваль «Артхурон-Владикавказ», международный фольклорный фестиваль-конкурс «Алтын-Майдан-Крым». На выигранные средства будут сшиты сценические костюмы и приобретена танцевальная обувь.

zainsk-inform.ru