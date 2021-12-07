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Ансамбль «Заиночки» выиграл грант на татарские народные костюмы

Ансамбль «Заиночки» выиграл грант на татарские народные костюмы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.12.2021 0 5

В рамках Года родных языков и народного единства Министерством культуры РТ был объявлен конкурс проектов и мероприятий, направленных на содействие сохранению языкового многообразия Республики Татарстан.

В номинации «Лучший проект по популяризации, сохранению и развитию национального музыкально-хореографического искусства, народных музыкальных традиций» победителем стал хореографический ансамбль ветеранов труда Дворца культуры «Энергетик» «Заиночки». Руководителем коллектива является заслуженный работник культуры РТ, ветеран труда РТ Лидия Нестягина.

Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни ДК «Энергетик» и Заинского района. Коллектив успешно выступает и побеждает на конкурсах и фестивалях различных уровней, среди которых: республиканский фестиваль среди ветеранов труда РТ «Балкыш», международный этнографический фестиваль «Артхурон-Владикавказ», международный фольклорный фестиваль-конкурс «Алтын-Майдан-Крым». На выигранные средства будут сшиты сценические костюмы и приобретена танцевальная обувь.

zainsk-inform.ru

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