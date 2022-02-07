В Казанском Кремле откроется выставка Вакиля Шайхетдинова, приуроченная к 1100-летию принятия ислама

10 февраля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле состоится открытие выставки Вакиля Шайхетдинова в честь его 70-летия.

Вакиль Гилемович Шайхетдинов – живописец, график, монументалист. Родился 4 мая 1951 году в селе Копей-Кубово Буздякского района Башкирской АССР. В 1980 году окончил художественное отделение УГИИ. С 1972 года – участник республиканских, зональных, региональных, всероссийских, международных выставок. Член Союза художников СССР, России, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Заслуженный художник Республики Башкортостан, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан.

В 1996 году совершил Хадж (паломничество) в Мекку. На основе собранных материалов на Святых местах Королевства Саудовской Аравии, создал серию картин по истории трех религий (иудаизм, христианство и ислам) которые имеют одни корни. Серия называется «Икърар» – слово о религии».

В 2001 году участвовал в международной лаборатории, на материале которых создал серию «Тюрксой», посвященную турецкой земле, где находится множество исторических архитектурных памятников. Также в этих годах создал серию картин, посвященных эпосу «Урал-батыр» и природе Башкортостана. На счету художника 28 персональных выставок.

В 2009 году начал создавать серию портретов видных татарских деятелей начиная с Марджани по сегодняшний день. Портреты изображаются не в традиционной манере письма, а в новом стиле, например – изображение портрета артиста театра, на фоне органично вписанных монохромных изображений сыгранных ими ролей.

Манеру письма сам художник называет «современным романтическим реализмом», так как многие его картины отображают беспредметный мир, которые рассчитаны больше на чувственное восприятие.