В Пензе представили выставку «Ислам в России», посвященную 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

2022 год объявлен Годом культурного наследия Народов России.

4 февраля Пензенская областная библиотека им.М.Ю. Лермонтова представила выставку «Ислам в России», посвященная 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

С интересным и познавательным докладом выступил – кандидат исторических наук, учёный секретарь Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

С приветственным словом к гостям обратился председатель татарской автономии ПО Жиганша Зейнятуллович Туктаров Он подчеркнул важность и значимость этой даты для всех жителей нашей страны .

– Татарская Национальная Культурная Автономия совместно с правительством Пензенской области , с исламскими религиозными объединениями запланировала ряд проектов, которые начнут свою реализацию с марта 2022 на территории Пензенской области: конкурс чтение корана для обучающихся, Всероссийская конференция «Татары Пензенской области: национальная самобытность и религия» в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией и 30-летию образования Всемирного конгресса татар. Конференция будет проведена в июне месяце. Я приглашаю вас принять участие в наших проектах и мероприятиях.

Выставка была подготовлена при поддержке Национальной библиотеки Республики Татарстан. Благодарим организаторов выставки в лице директора Осиповой Марины Николаевны и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Татарская автономия Пензенской области