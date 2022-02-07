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“Олимпийская медаль дорогого стоит”: жена Эдуарда Латыпова рассказала, как болела за мужа

“Олимпийская медаль дорогого стоит”: жена Эдуарда Латыпова рассказала, как болела за мужа

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 07.02.2022 0 5

Самарский биатлонист Эдуард Латыпов в составе сборной Олимпийского комитета России завоевал бронзу а смешанной эстафете на Олимпийских играх в Пекине 5 февраля.

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