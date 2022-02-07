“Олимпийская медаль дорогого стоит”: жена Эдуарда Латыпова рассказала, как болела за мужа

– Я смотрю спокойно, нервничаю тихо, поэтому ничего особенного. Обычно смотрим вдвоем с дочкой, но в это время она спала, так что я была одна. Очень волнительно, особенно когда непонятно, чего дальше ожидать, но это биатлон, там всегда так.

Дарье не привыкать переживать за мужа. Когда он уезжает на соревнования, они вместо с дочкой Викторией всегда болеют за Эдуарда. Вчера состоялся действительно эмоциональный старт. Наша сборная была очень близка к победе, получилось оторваться от всех соперников и долго лидировать.

По словам Дарьи, смена лидера происходит очень часто в подобных соревнованиях. Она очень надеялась, что на Олимпиаде-2022 в Пекине такого не произойдёт, но увы. Всё решилось на финише, где нашему земляку чуть-чуть не хватило сил в борьбе с норвежцем и французом. супруга биатлониста считает:

– Сейчас уже это ничего не изменить. Как он сам говорит, у нас есть медаль. Да, она бронзовая, но ведь олимпийская! Это дорогого стоит.

К слову, до начала Игр в Китае, Эдуард пообещал дочери привезти панду, цветок и медаль. Спортсмен своё обещание сдержал. Дарья подчеркнула: “Папа сказал – папа сделал”.

Сам биатлонист поделился эмоциями от участия в Олимпиаде с пресс-службой ОКР:

– Это выдающийся результат для меня и для нашей команды. Мы впервые на Олимпийских играх, и в первой же гонке в такой конкуренции среди лучших команд мира заняли третье место – это действительно очень сильный результат. Конечно, что-то не получилось. Но это мелочи, по сравнению с тем, что мы показали. Рад и за команду, и за нашу страну.

По словам спортсмена, его тактика, выбранная на финише, была для него комфортной, и он совсем не жалеет, что шёл первым на последнем круге. Эдуарду казалось, что он сможет проконтролировать ситуацию на спуске, увеличить отрыв от соперников. Но, как оказалось, этого было недостаточно.

Также спортсмен отметил, насколько были хороши представители Норвегии и Франции, и, возможно, если бы он применил другую тактику, то не получилось бы составить конкуренцию выдающимся мировым профессионалам биатлона на финише.

Отметим, что совместно с Эдуардом Латыповым за нашу сборную Олимпийского комитета России выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов.

Анастасия Кожина

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