В селе Шали Пестречинского района планируется открыть музей Хариса Якупова

В одном из самых крупных сел Татарстана — Шали планируется открыть музей, посвященный известному татарскому художнику Харису Якупову. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе администрации Пестречинского района.

«В Шалях планируется открытие музея, где будут располагаться картины известного татарского художника, народного художника СССР, лауреата Сталинской премии Хариса Якупова. Несколько лет он жил в деревне Шали и писал свои знаменитые картины», — рассказала агентству пресс-секретарь районной администрации Ляйсан Мифтахова.

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