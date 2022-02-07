В Набережных Челнах пройдет конференция в целях приобщения к традициям национальной культуры

В целях привлечения обучающихся к исследовательской работе, приобщения к духовным ценностям, традициям национальной культуры, выявления одаренных, талантливых детей Министерством образования и науки РТ в феврале проводится межрегиональная лингвистическая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы языковой компетентности в условиях полилингвизма» на базе гимназии №76 города Набережные Челны.

Конференция проводится в два этапа:

I этап – (заочный) отборочный – с 7 по 11 февраля.

II этап – (очный) заключительный – 18 февраля.

В конференции могут принять участие обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. Формат участия: очный или дистанционный (по желанию участника).

Научно-исследовательскую работу и выступление участников будет оценивать компетентное жюри, в состав которого входят научные сотрудники кафедры русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного педагогического университета, Елабужского института (филиал) КФУ.

Победители, призеры и лауреаты конференции будут награждены дипломами Министерства образования и науки РТ, всем участникам 2 тура вручаются сертификаты участника.

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