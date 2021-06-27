В Кемерово прошел Международный шахтерский Сабантуй

Сегодня в Кемерово впервые прошел Международный шахтерский Сабантуй. Своеобразный национальный праздник чествия шахтеров был организован Правительством Кемеровской области и Республики Татарстан в рамках празднования 300-летия Кузбасса.

На праздник приехали более 200 шахтеров из Казахстана, Киргизии, Донбасса, а также из Кемеровской, Томской, Иркутской, Сахалинской, Оренбургской областей, Красноярского, Пермского, Камчатского краев, Республик Алтай, Коми, Башкортостан.

Официальная часть Сабантуя началась с видеопоздравления Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, позже гостей Сабантуя поприветствовали первый заместитель губернатора Кемеровской области, председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В своем выступлении Вячеслав Телегин напомнил, что по поручению губернатора Шахтерский сабантуй будет проводиться ежегодно. В завершение своего выступления заместитель губернатора наградил председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева медалью “300-летие Кузбасса”.

Такие же медали были вручены муфтию Кемеровской области, председателю Кемеровской национально-культурной автономии татар Тагиру Бикчантаеву, членам Кемеровской национально-культурной автономии татар, ветеранам труда и работникам угледобывающей промышленности Акраму Гаттарову, Равилю Шайдуллину и Рустаму Шарафутдинову.

В своём выступлении Василь Шайхразиев зачитал приветствие Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю национального праздника Сабантуя. В своем выступлении Василь Шайхразиев подчеркнул, что летопись Советского Союза исписана с трудовым подвигом Советского народа, в том числе и татарами. “Это в первую очередь наша история, особенно приятно, что шахтерский Сабантуй начался с парада ветеранов, ведь эти герои труда, люди, несли на своих плечах счастье и благополучие, веру в завтрашний день. Нынешнее поколение гордится вами и выражает огромную благодарность”, – отметил в своем выступлении Василь Шайхразиев.

Далее председатель Национального совета вручил медали 100-летия образования ТАССР председателю национально-культурной автономии татар г. Перми, заслуженному шахтеру РФ Даниру Закирову, члену региональной общественной организации конгресса татар Свердловской области, генеральному директору общества “Березовский рудник” Фариду Набиуллину, также Василь Шайхразиев от имени Рустама Минниханова вручил Благодарность Президента Татарстана члену правления национально-культурной автономии татар Кемеровской области Евгению Нургалиеву, руководителю местной национально-культурной автономии татар г. Прокопьевска Наилю Хисматуллину, далее председатель Национального совета наградил Медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» председателя местной национально-культурной автономии татар города Новокузнецка, председателя совета директоров ООО “СибЭлектро” Вариса Кульмухаметова.

Булат Ибрагимов